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MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması geldi

Birçok vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nin oğlu Mert Sancaklı ile şirket kurduğu iddia edilmişti. 'Hoppara' adında kuruldu iddia edilen şirket hakkında Sancaklı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

24 Nisan 2021 Cumartesi 02:43
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Thodex açıklaması geldi
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Dijital borsa olarak kabul edilen kripto paranın için açılan Thodex şirketinin kurucusu Faruk Fatih Özer, birçok vatandaşı dolandırarak hesaplarında bulunan kripto parayı kendi hesabına geçirerek yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer'in adı MHP Kocaeli Milletvekili olan Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile şirket kurduğu iddia edilmişti. 28 Eylül 2020 tarihinde 'Hoppara' adında kurulan şirket hakkında yapılan iddiaları Sancaklı, sosyal medya hesabından reddetti. 

Sancaklı yaptığı açıklama:

 

Sancaklı yaptığı açıklamada; günlerdir kamuoyunu meşgul ederek gerçekleşen büyük çaplı dolandırıcılık iddiaları hakkında kendinin ve oğlunun isminin geçtiği olayların yaşanmasından üzüntü duyduğunu belirterek adının geçtiği hiçbir yerde haksızlık, hukuksuzluk ve şerefsizlik geçmediğini ifade etti. 

Milli takım şuuru ve Ayyıldızlı al bayrağın adına leke sürdürmemeyi hayat anlayışı olarak benimsediğini paylaşan Sancaklı, MHP Milletvekilliğini de şerefiyle yaptığını belirtti. 

Bahsi geçen Thodex şirketi ile oğlu, kendinin veya Sancaklı soyadını taşıyan kimsenin hiçbir bağlantısı bulunmadığını söyleyerek yapılan iddiaları reddetti. 




Son Güncelleme: 24.04.2021 02:43
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