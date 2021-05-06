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MHP ile yaşanan gerginlikten sonra Habertürk'ten art arda ayrılıklar geldi

Habertürk TV’de MHP’yle yaşanan gerginlik ve MHP lideri Bahçeli’nin “Habertürk TV izlemiyorum” paylaşımından sonra art arda ayrılıklar meydana geldi. Kanalda ekranlara gelen Ebru Baki ile Para Gündem isimli programdan sonra gönderilen Bülent Aydemir sonrasında kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifasını verdi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:13
MHP ile yaşanan gerginlikten sonra Habertürk'ten art arda ayrılıklar geldi
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MHP’yle gerginlik yaşayan Habertürk’te art arda ayrılıklar yaşanıyor. Habertürk kanalında ekranlara gelen ve MHP ile kriz yaşanmasına sebep veren Ebru Baki ile Para Gündem isimli programdan sonra istifasını veren Bülent Aydemir sonrasında bir ayrılık daha meydana geldi. Habertürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifasını verdi.

Oğuz bütün sorumluluğu üstüne aldı

Gazeteciler.com’dan aktarılana göre, Kürşad Oğuz’un bütün sorumluluğu üstüne alıp istifa ettiği ortaya çıktı. Habertürk TV yönetimi konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı.

Yaşanan ayrılıklardan sonra Habertürk TV ilk açıklamayı yaptı

Habertürk TV’den Bülent Aydemir ile Kürşad Oğuz’un görevlerini bırakmaları sonrasında ilk açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in istifasını verdiği ve onun yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci’nin atandığı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada Kürşad Oğuz’un istifa ettiği doğrulanırken “Kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadesine yer verildi.

Ankara temsilcilikleri birleştirildi

Aynı zamanda Habertürk TV ile Show TV Ankara temsilcilikleri de birleştirilirken, oluşturulmuş olan yeni yapıda Fevzi Çakır da Ankara Temsilcisi Yardımcısı olarak görevine devam edecek. Kanal tarafından birleşme ile yapılan açıklama şu şekilde:

TÜM BİRİMLERE

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in istifası ile boşalan Ankara Temsilciliği görevine, mevcut görevi uhdesinde kalmak kaydı ile, Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atanmıştır. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesi ile oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır da Ankara Temsilcisi Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Kürşad Oğuz bugün itibari ile istifa sureti ile Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne dek olan çalışmaları için teşekkür ediyor, bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI

Habertürk – MHP arasındaki gerginlik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 100 maddeden oluşan yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklaması canlı yayın programında Habertürk TV gündemine taşınmıştı. Habertürk TV’nin sunucusu Ebru Baki de MHP’nin hedefi olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden Ebru Baki’nin konu ile ilgili haber sunumunu “Kudurdunuz değil mi” diyerek hedef almış ve “Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesi ile gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir” ifadesini kullanmıştı.

Bülent Aydemir MHP’ye cevap vermişti

MHP’ye cevabı bugün, Para Gündem isimli programda Baki’nin konuğu olan Habertürk TV’nin Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir vermişti.

Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek Yönter'in açıklamasına tepki gösterdi. Aydemir, Ebru Baki'ye de, "Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama seninle program yapan bir arkadaşın olarak şunu söyleyeyim bunu iade ediyorum" cevabını verdi. Ebru Baki de, "Kesinlikle sahip çıkılmaya ihtiyacım yok. İzleyiciler de buna çok güzel cevaplar verdiler. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. O üslupla mücadele etmemiz çok zor" cevabını verdi.

“Arkasındaysa genel başkan da özür dilemeli”

Aydemir ise "bir cümle daha söyleyeceğim" deyip konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz. "Ebru Baki de, "Programda ne olduğunu da anlamadım. Bir gülme geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur. Bu üslupla muhatap olmak çok zor. O yüzden bir şey söylememeyi tercih ettim. Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak bir takım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü" dedi.

Bahçeli, Habertürk kampanyası başlatmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, MHP’nin 100 maddelik önerisi ile dalga geçildiği iddia edilen Habertürk kanalında yer alan programla alakalı paylaşım yaparak “Habertürk TV izlemiyorum” paylaşımı yapmıştı.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:13
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Anahtar Kelimeler:
MhpHabertürk
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