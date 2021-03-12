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Metropoll Araştırma şirketi kimin, sahibi kimdir? Hangi anket ve araştırma şirketi sahibi kim?

Metropoll Araştırma şirketi kimin? Metropoll Araştırma şirketinin sahibi kim? Araştırma şirketleri kime ait? Hangi anket şirketi kime ait? Anket şirketlerinin sahipleri kimler? Türkiye genelinde anketler yaparak muhalefet ve iktidar partilerine yönelik sonuçları araştıran anket şirketleri herkes tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar hangi anket şirketinin kime ait olduğunu merakla araştırıyorlar.

12 Mart 2021 Cuma 09:16
Metropoll Araştırma şirketi kimin, sahibi kimdir? Hangi anket ve araştırma şirketi sahibi kim?
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Herkesin bildiği bir anket sorusu olan ‘ Bu Pazar seçim olsa’ adı altında anketler düzenleyen şirketin kime ait olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili olarak yapılanlar gibi, belirli konularda halkın ne düşündüğü araştırılır.

Anket şirketleri araştırma yaparken 2 türlü şekilde araştırma yaparlar. Bunlar ise Ciddi araştırmaları, herhangi bir partiye ya da belirli bir siyasi harekete yakın olan bir kuruluşa para karşılığında yaparlar ve bu bilgiler genelde kamuoyuna yansımaz. Anketlerin kamuoyuyla paylaşılan bölümleri olduğu gibi, paylaşılmayanları da vardır. Özellikle seçim dönemi haricinde yapılan anketler kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. İkinci grup anketinde ise, bağımsız veya TV, gazete vb. üçüncü taraflar tarafından seçim anketleri düzenlenir. Bu anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalar objektif olmakla beraber, kağıt üzerinde olan araştırmalar her zaman hayata geçmez. Çünkü bazı anket şirketleri, iktidara veya muhalefet partisine yakın  oldukları için hangi taraftalarsa onlara yönelik sonuçları yayınlarlar.

Metropoll Araştırma şirketi kimi?

ANAR, 1998 yılında Ankara ilinde kurulan bir şirkettir. Sahibi ise AK Partiden Beşir Atalay’dır.

Pollmark, 2003 yılında kurulan bir kamuoyu araştırma şirketi… İbrahim Dalmış, Ertan Aydın, Yusuf Ziya Özcan, İhsan Dağı tarafından kuruldu. AKP’ye yakınlığı ile biliniyor. Bu şirket, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, AKP teşkilatı, belediye başkanları ve milletvekillerine anket uygulamıştır.

Metropoll ve Anyd-Ar şirketleri AKP ile yakın şirketlerdir. Fakat 2012 yılında Metropoll ile AKP’nin arası, şirketin gerçekleştirdiği bir anket sonucunda iktidar partisinin oylarının düşük olması nedeniyle açılmıştır. Bunun ardından Metropoll kısmen hükümetle arasına mesafe koymuştur.

DENGE Araştırma şirketi de hükümete özel anket yapıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, ilk siyasete atıldığı yıllardan beri çalışıyor. AKP İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu da şirkete danışmanlık yapmaktadır.

GENAR Araştırma şirketi, Ak Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından kuruldu. Şirketin yönetim kısmında ise, Hüsrev Hatemi, Ümit Meriç, Nilüfer Narlı, Davut Dursun, Haluk Şahin, Arus Yumul ve Ak Parti MKYK üyesi Edibe Sözen vardır.

Habertürk için araştırma anketi yapan Konsensus’da AKP’ye yakın bir şirkettir. Gerçekleştirilen anketlerde genel olarak AKP’nin oy oranını fazla bulan firma demek mümkündür.

SONAR Araştırmanın sahibi Hasan Bayrakçı ise, 1999 seçimlerinde MHP’den İstanbul milletvekili adayı olmuştu. Dolayısıyla, şirketi de milliyetçi camiaya yakın, Ancak son zamanlarda CHP’ye yakınlaştığı da iddialar arasındadır.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Tarhan Erdem’in sahibi olduğu bir şirket… Yönetiminde Tarhan Erdem ve Bekir Ağırdır bulunuyor. Hükümetle yakın ilişkileri olan bir şirket… Erdem, CHP’den ayrıldıktan sonra sıkı bir CHP ve Baykal muhalifi haline gelmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

KAMAR Araştırma ise Emre Kongar tarafından, 1987 yılında kurdu. Dört yıl sonra bu şirketten ayrıldı. Daha sonra Bülent Tanla araştırmalarını yayınladı. Şu andaki başkanı Murat Doğan’dır. CHP’ye yakın bir şirkettir.

Gezici Araştırma da son dönemde popüler olan ve Gezici ailesine ait olan bir araştırma şirketidir. Şirket, Atatürkçü kimliği ve CHP’ye yakınlığıyla tanınıyor.

ORC şirketi ise merkezi Ankara olan bir şirkettir. Zamanında Gülen Cemaatine yakın olduğu iddia edilmişti ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gösterdiği yaklaşımla bu iddiaları adeta boşa çıkardı. Şuan daha çok hükümet adına olumlu sonuçlar gösteren araştırmalara imza atmaktadır.

Estima adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, CHP’li Bülent Tanla’nın oğlu Hasan Tanla. Daha önce ismi Piar Gallup idi, geçtiğimiz yıl Tanla ailesinin şirketleri bir araya gelerek bu ismi aldı. Tanla’nın CHP içinde sıkı bir muhalif olduğu biliniyor. Şirket basında daha çok Vatan Gazetesi ile çalışmaktadır.

Kamuoyu tarafından Avrasya Anket Şirketi olarak bilinen AKAM ise, 2007 yılında Ankara’da kurulmuştur. 2014 yılında Sofistic Group tarafından satın alınan şirket, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu sıfır hatayla bilmesiyle nam yapmıştır. Şirketin üst düzey yönetiminin CHP’ye yakın olduğu bilinmektedir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 09:16
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