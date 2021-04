Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, ne zaman açıldı?

ABD’nin en büyük ve meşhur şehirlerinden birisi olan New York’ta yeni açılan Metropolitan Museum of Art Doodle müzesi merak edilmeye başlandı. Aynı zamanda Metropolitan Sanat Müzesinin ne zaman açıldığı ve içerisinde neler olduğu da merak edilenler arasında yerini aldı.

Metropolitan Sanat Müzesi

13 Nisan 1870 yılında Pieter Brueghel’in Hasat Zamanı, Caravaggio’nun Müzisyenler ve Jacques – Louis David’in Sokrates’in Ölümü gibi önemli ve dünya tarihinde yer edinmiş sanat eserlerini içerisinde barındıran Metropolitan Sanat Müzesi araştırılmaya başlandı.

Dünyanın en büyük sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Museum of Art Doodle müzesi New York Manhattan’da bulunan Central Park’ın hemen yanında bulunmaktadır. Müzenin içerisinde The Cloisters adlı Orta Çağ sanatının yer aldığı bir bölümü de bulunan Metropolitan Sanat Müzesi Doğu, Mısır, Yunan ve Roman’nın sanat eserlerini bünyesinde barındırmaktadır.

Avrupa’nın önemli eserleri Metropolitan Sanat Müzesinin ek binası olan ve Manhattan’da bulunan binada saklanmaktadır. Müze her yaştan insanlara uygun olarak dizayn edilirken çocuklar için gezilme bölümü, araştırma kitapçıkları, eğitim ve gezi alanları da bulunmaktadır.