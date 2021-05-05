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Metroda kitap okuduğu için aşağılanan Ali Uçar’ın başarısı!

İzmir’de 2015 yılında inşaatta çalışan Ali Uçar, iş çıkışı metroda kitap okuduğu görüntüleri bir vatandaş tarafından fotoğraf alınmıştı. “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım” cümleleri ile Ali Uçar’ı aşağılayan vatandaş sosyal medyada görüntüleri yayınladı. Şimdi Ali Uçar kendi kitabını çıkararak yazar oldu.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:25
Metroda kitap okuduğu için aşağılanan Ali Uçar’ın başarısı!
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İzmir’de iş çıkışı evine dönen Ali Uçar, metroda karşısına oturduğu bir vatandaş tarafından görüntüleri alındı. Kitap okurken fotoğrafı çekilen Ali Uçar’a bir yurttaş, “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım” cümleleri ile hakaret etmişti.

Aşağılanan Ali Uçar ise 6 yıl önce bir açıklamada bulunmuştu. Uçar ise “Çalmıyorum. Çalışarak kazanıyor, param yettiğince kitap almaya, kütüphaneye gitmeye çalışıyorum. Elbisem kirli, terliğim bindiğim metroya uygun değil. İşte zihnimi kirletemiyorum. Çok utanıyorum böyle bir insan olduğum için” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar sonra Ali Uçar ‘Kitap Dokununca Yüreğe’ adlı roman çıkardı. O zamanlar Ali Uçar’ı destekleyen kişiler ise kitabı alıp okuyor ve okunmasını tavsiye ediyor. Romanı için kesinlikle okunmalı diyen okurlar kitabı oldukça beğendiğini açıklıyor.

Yıllar önce kendisine yapılan hakaret ve aşağılanmaya en iyi cevabı veren Ali Uçar, şimdi ise hedeflerine büyüterek farklı romanlar çıkarmaya hazırlanıyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Ali UçarKitapYazarMetro
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