Metrelerce yükseklikten aşağıya düştü

Antalya'da yaşanan korkunç olayda apartmandan aşağıya düşen bir kişi düşmenin etkisi ile ağır yaralı bir şekilde hastaneye götürüldü. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYTILMADILAR
Sağlık görevlileri gelene kadar talihsiz adamın başında duran ve yanından ayrılmayan vatandaşlar adamı konuşturmaya çalışarak sakin kalmasına yardımcı oldular. Sağlık ekiplerinin olay yerine varmasıyla ilk müdahalesi yapılan adam hemen hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 30.09.2020 18:00