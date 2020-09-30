İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
Son Dakika
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın...
Dağlık Karabağ'a ziyaret düzenleyen Ermenistan Savunma Bakanı'nın tedirgin halleri gündem oldu
Dağlık Karabağ'a ziyaret düzenleyen Ermenistan...
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
Son Dakika
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin...
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya...

Metrelerce yükseklikten aşağıya düştü

Antalya’da yaşanan talihsiz olayda kimliği bilinmeyen bir kişi apartmandan aşağıya düştü. Çevre sakinlerinin olay yerine koşmasıyla yardım ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar komşuları talihsiz adamı yalnız bırakmazken yaşanan korkunç olay kameralar tarafından kaydedildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:00
Metrelerce yükseklikten aşağıya düştü
Takip Et:

Antalya'da yaşanan korkunç olayda  apartmandan aşağıya  düşen bir kişi düşmenin etkisi ile ağır yaralı bir şekilde  hastaneye götürüldü. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin yaşadığı dehşet anları  güvenlik kamerasına da yansıdı.


Korkunç olay Antalya Yenigün Mahallesi'nde bir apartmanda gerçekleşti. Gerçekleşen olayda  kimliği belirlenemeyen bir kişi bir anda apartmanının önüne düştü. Hangi ı kattan ve ne şekilde düştüğü henüz tespit edilemeyen adam düşmenin etkisiyle ağır bir şekilde yaralandı. Olayı gören komşular hemen talihsiz adama ayardım için giderken yardım ekipleri arandı ve sağlık ekipleri gelene kadar adam yalnız bırakılmadı. Hareketsiz halde yerde yatarken olayı gören mahalle sakinleri yardımına koştu.

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYTILMADILAR

Sağlık görevlileri gelene kadar talihsiz adamın başında duran ve yanından ayrılmayan vatandaşlar adamı konuşturmaya çalışarak sakin kalmasına yardımcı oldular. Sağlık ekiplerinin olay yerine varmasıyla ilk müdahalesi yapılan adam hemen hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 30.09.2020 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaDüşmeTalihsiz Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa ve İstanbul'da tarihi semboller Azerbaycan için Azerbaycan renklerine büründü
Bursa ve İstanbul'da tarihi semboller Azerbaycan için Azerbaycan renklerine büründü
Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 4 kişinin mahkemesi sonuçlandı!
Elbistan'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 4 kişinin mahkemesi sonuçlandı!
Korona virüs test sayısı 10 milyonu geçti! Bakan Koca, HES uygulaması kullanımı için uyardı
Korona virüs test sayısı 10 milyonu geçti! Bakan Koca, HES uygulaması kullanımı için uyardı
Kocaeli'de acil servisin önünde skandal! Kalp krizi geçiren adama müdahale etmediler
Kocaeli'de acil servisin önünde skandal! Kalp krizi geçiren adama müdahale etmediler
Cani koca, boşanma sürecindeki karısını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
Cani koca, boşanma sürecindeki karısını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
Samsun'da 6.5 aylık hamile kadın 53 yaşında bir adamı gasp etti
Samsun'da 6.5 aylık hamile kadın 53 yaşında bir adamı gasp etti

Popüler Haberler

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
Şubeye gitmeye gerek kalmadan online olarak 25.000 TL destek kredisi imkanı!
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2020
Yeni Hayat dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Hande Kazanova kimdir? ünlü astroloğun hayatı hakkında detaylı bilgiler
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Bazı meslek grubunda çalışanlara 4 bin TL maaş verilecek! Yeni düzenleme ile asgari ücret artıyor
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2020 torun bakım aylığı
Günlük burç yorumu 1 Ekim 2020 Perşembe ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Kanalların yayın akışları 19 Ekim Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Gelir belgesiz ve maaş yazısız kredi veren bankalar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Volkan kimdir? Gökhan Mumcu Edho kadrosunda!
Toprak Koç kimdir? Toprak Koç tutuklandı mı? neden gözaltına alındı?
Çatı Katı Aşk dizisinin tekrarları ne zaman, hangi gün saat kaçta?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Eylül 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
İhaleye girmek ve katılım için SGK borç sınırı ne kadardır? Vergi Borcu limitleri ne kadar olmalı?
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.