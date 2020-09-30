Metrelerce yükseklikten aşağıya düştü

Antalya'da yaşanan korkunç olayda apartmandan aşağıya düşen bir kişi düşmenin etkisi ile ağır yaralı bir şekilde hastaneye götürüldü. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Korkunç olay Antalya Yenigün Mahallesi'nde bir apartmanda gerçekleşti. Gerçekleşen olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi bir anda apartmanının önüne düştü. Hangi ı kattan ve ne şekilde düştüğü henüz tespit edilemeyen adam düşmenin etkisiyle ağır bir şekilde yaralandı. Olayı gören komşular hemen talihsiz adama ayardım için giderken yardım ekipleri arandı ve sağlık ekipleri gelene kadar adam yalnız bırakılmadı. Hareketsiz halde yerde yatarken olayı gören mahalle sakinleri yardımına koştu.

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYTILMADILAR

Sağlık görevlileri gelene kadar talihsiz adamın başında duran ve yanından ayrılmayan vatandaşlar adamı konuşturmaya çalışarak sakin kalmasına yardımcı oldular. Sağlık ekiplerinin olay yerine varmasıyla ilk müdahalesi yapılan adam hemen hastaneye kaldırıldı.

