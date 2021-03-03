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Meteoroloji'den uyarı geldi! Birçok ilde sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşı sağanak ve kar konusunda uyardı. Hangi illerde sağanak görülecek? Hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte mevsim normallerine göre hava sıcaklıkları ve illere göre hava durumu haberimizde...

03 Mart 2021 Çarşamba 14:25
Meteoroloji'den uyarı geldi! Birçok ilde sağanak ve kar bekleniyor
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Meteoroloji uyarı yaptı! Marmara ve Karadeniz’e yağmur geliyor.

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacaktır. (Edine haricinde) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kısımları, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu kesimleri, Nevşehir, Niğde ve Hatay bölgelerinde yağış beklenmektedir. Yağışlar yağmur şeklinde görülecektir. Fakat Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu Bölgesinin doğu kesimleri, Nevşehir ve Niğde illerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde pus ve bölge bölge sis, buzlanma görülecektir. Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğu kısımlarında yüksek bölgelerde çığ riski olabilir. 

Sıcaklıklar, mevsim normallerine göre 2-4 derece daha fazla olacaktır. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, orta kuvvetli, Ege’nin güney kesimleri ve Antalya çevresinde kuvvetli olacaktır. (30-50 km/saat)

Çığ riski!

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde yamaçlarında çığ riski olabilir. 

Şehirlere göre sıcaklıklar

  • İstanbul 9°C – Parçalı, genellikle bulutlu, öğle vaktinden sonra Avrupa yakasında, akşam saatlerinde ilin genelinde yağmur hakim olacaktır.
  • Ankara 6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • İzmir 13°C – Parçalı, az bulutlu
  • Antalya 18°C – Parçalı, az bulutlu
  • Zonguldak 7°C – Parçalı, çok bulutlu, aralıklarla yağmur
  • Trabzon 9°C – Çok bulut, aralıklarla yağmur
  • Erzurum 0°C – Çok bulut, aralıklı olarak kar yağışı
  • Diyarbakır 12°C – Parçalı, yer yer çok bulut, aralıklı olarak yağmur

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:25
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuSağanakKar
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