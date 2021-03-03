Meteoroloji'den uyarı geldi! Birçok ilde sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyarı yaptı! Marmara ve Karadeniz’e yağmur geliyor.

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacaktır. (Edine haricinde) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kısımları, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğu kesimleri, Nevşehir, Niğde ve Hatay bölgelerinde yağış beklenmektedir. Yağışlar yağmur şeklinde görülecektir. Fakat Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Anadolu Bölgesinin doğu kesimleri, Nevşehir ve Niğde illerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde pus ve bölge bölge sis, buzlanma görülecektir. Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğu kısımlarında yüksek bölgelerde çığ riski olabilir.

Sıcaklıklar, mevsim normallerine göre 2-4 derece daha fazla olacaktır. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, orta kuvvetli, Ege’nin güney kesimleri ve Antalya çevresinde kuvvetli olacaktır. (30-50 km/saat)

Çığ riski!

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde yamaçlarında çığ riski olabilir.

Şehirlere göre sıcaklıklar