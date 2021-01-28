Meteorolojiden uyarı: Ankara'da kar yağışı ve buzlanmaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarında başkent Ankara için uyarılarda bulunuldu. Havanın soğuyacağı, soğuk hava etkisi ile yollarda buzlanma ve don olaylarına karşı yapılan uyarılarda kar yağışının kapıda olduğu aktarıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda birkaç gün yağmur yağışının etkili olacağı yağmurun soğuk hava nedeniyle yollarda don ve buzlanmalara yol açacağı açıklandı. İlerleyen günlerde kar yağışının il genelinde tekrar etkili olacağı açıklanırken karın 2 – 5 santim arasında olacağı açıklandı.

Gece saatlerinden itibaren Ankara’nın yüksek kesimlerinde başlaması beklenen kar yağışı daha sonrasında tüm ilde etkili olacak açıklamaları yapılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarında, ‘Ankara’da yağmurun, gece saatlerinden itibaren Ankara yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 cm civarı örtü yapması bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.’ Denildi.