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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mayıs tarihine göre Edirne ve Kırklareli olmak üzere gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini açıkladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:38
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre yurdun kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu olacağını açıkladı. Edine ve Kırklareli gece saatlerinde ise Edine, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği söyleniyor. Sıcak havalar tüm yurtta etkisini gösterirken vatandaşlar dışarı çıkmak istiyor. Değişen hava şartların rüzgarlar hakim olurken Edine kesimlerinde rüzgarlar daha etkili olacak.Bu anlamda hava sıcaklıklarının değişmesi ile birlikte vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmak isterken uzmanlar koronavirüs salgını için dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. 

Sıcaklıklar kuzey iç kesimlerinde 4 ila 10 derece artarken herhangi bir değişiklik olmayacağı açıklanıyor.

Rüzgarların etkisi güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette eserken Anadolu kesimlerinde fırtına beklenirken Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kesimlerinde ise rüzgar hakim olacak.


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:38
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava Durumu20 MayısFırtınaYağışSıcaklık
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