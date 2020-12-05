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Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Kar ve sağanak yağışa karşı dikkat

5 Aralık 2020 Cumartesi gününün hava durumu merak ediliyordu. Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması yapıldı. Vatandaşların kar ve sağanak yağışa karşı dikkatli olması istendi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:44
Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Kar ve sağanak yağışa karşı dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Aralık Cumartesi hava raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada ülkenin kuzey ve batı iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu, Muğla ve çevre illeri ile Antalya’nın iç kesimlerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi. Öte yandan ülkenin batı kesimlerinde bugün havanın 2 ile 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklığın aynı olacağı bildirildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken sabah ve gece bölgede pus ve sis görülebilir.

Ege bölgesinde de hava yer yer parçalı buutlu olurken, Muğla ili ve çevresinin yanı sıra Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer sis ve pus olabilir.

Akdeniz bölgesinde hava çok bulutlu olurken, Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Ortalama hava sıcaklığı ise 18-20 derece arasında olacak.

İç Anadolu bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken bölgede sis ve puslu hava görülebilir. Ayrıca kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don riski olabilir. Ortalama hava sıcaklığı ise 15 derece olacak.

Batı Karadeniz’de hava parçalı bulutlu olurken yer yer buzlanma ve don riski bulunuyor. Ortalama hava sıcaklığı ise 15 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de hava parçalı bulutlu olurken sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sisli hava hakim olacak. Öte yandan buzlanma ve don riski bekleniyor. Ortalama sıcaklık ise 15 derece olacak.

Doğu Anadolu bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken bölgenin kuzey ve doğu kısımlarında buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bölgedeki ortalama sıcaklık ise 5 ila 8 derece arasında olacak.

Güney Doğu Anadolu bölgesinde hava açık ve az bulutlu olacak. Bölgedeki hava sıcaklığı ortalama 15 derece olacak.



Son Güncelleme: 05.12.2020 17:44
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojHava Durumu
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