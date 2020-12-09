Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Çankırı ve Kırıkkale'de yağış etkili olacak

Genel Müdürlüğü Kırıkkale ve Çankırı illerinde haftanın son günü olan Cuma gününden itibaren yağışlı sistemlerin etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada orta Akdeniz üzerinden gelen dalganın ılık ve yağışlı havayı iki ilin genelinde etkili şekilde hissedileceği bildirildi.

Cuma günü başlayacak olan yağış Cumartesi günü de etkili olurken belirli aralıklarla yağış devam edecek.