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Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Çankırı ve Kırıkkale'de yağış etkili olacak

Meteoroloji’den son dakika açıklama geldi. Kırıkkale ve Çankırı illerinde Cuma günü itibariyle yağışlı hava etkisini gösterecek.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:51
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Çankırı ve Kırıkkale'de yağış etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırıkkale ve Çankırı illerinde haftanın son günü olan Cuma gününden itibaren yağışlı sistemlerin etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada orta Akdeniz üzerinden gelen dalganın ılık ve yağışlı havayı iki ilin genelinde etkili şekilde hissedileceği bildirildi.

Cuma günü başlayacak olan yağış Cumartesi günü de etkili olurken belirli aralıklarla yağış devam edecek.



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:51
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Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiçankırı
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