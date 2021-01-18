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Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü son dakika açıklamalarında bulundu. Açıklamalarda şiddetli fırtına uyarısı yapılırken vatandaşlar ve yetkililer için uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji sorun yaşanmaması için vatandaşlara evlerinizde kalın çağrısı yaptı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:27
Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı!
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu için şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgardan dolayı yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi konularından yetkililer uyarılırken vatandaşlara evlerinizde kalın çağrısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü bölge genelinde şiddetli rüzgarın hakim olacağını açıkladı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinin güney doğusunda yer alan Hakkari, Şınak, Van, Muş ve Bitlis’te şiddetli rüzgar beklendiği açıklanırken rüzgarın hızının saatte 70 – 90 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olan sorunlar için yetkililer ve vatandaşlar uyarıldı.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:27
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Meteoroloji14. BölgeVanDoğu Anadoluşiddetli FırtınaUyarı
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