Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Hangi illerde sağanak yağış gözükecek

güncelnda tahminlerde bulundu. Ocak ayı için beklenen kar gelmese de yağışların geleceğini duyuran hava durumunda iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışın gözükmesi ile birlikte sis ve puslu hava bekleniyor. Yurdun kuzeybatısında ise sağanak yağışların etkisi ile buzlanma ve don olacağını söyleniyor.

Önemli bir değişikliğin beklenmediğini aktaran meteoroloji Marmara’da yer yer kuvvetli rüzgâr esmesi beklendiğini söyledi. Hava şartlarının gidişatı ile iller arasında barajlarda kuraklık başlaması ile Büyükşehir Belediyeleri vatandaşlara seslenmeye devam ediyor. Su kullanımında tasarruflu olunması gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanları evlerde daha çok vakit geçirilmesi ile birlikte, su kullanım oranının artmasının olumsuz sonuçlar yansıttığını söyleyerek vatandaşlara her seferinde su uyarısı yapılmakta. Barajların su seviyesinin düşmesi ile birlikte yağmur ve kar bekleyen vatandaşlar için maalesef değişen bir hava durumu olmadığını meteoroloji duyurdu.

Bazı illerin hava durumu ise;