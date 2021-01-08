İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Hangi illerde sağanak yağış gözükecek

Meteoroloji’den beklenen uyarı geldi. Uzun zamandır yağmur yağmayan ülkede, tehlike durumu oluşan barajlarda, meteorolojiden uyarı geldi. Yurdun batı kısımlarında yağmur gözükürken, doğu kesimlerine de sağanak yağış gözükecek.

08 Ocak 2021 Cuma 14:34
Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Hangi illerde sağanak yağış gözükecek
Takip Et:

Meteoroloji güncel hava durumunda tahminlerde bulundu. Ocak ayı için beklenen kar gelmese de yağışların geleceğini duyuran hava durumunda iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışın gözükmesi ile birlikte sis ve puslu hava bekleniyor. Yurdun kuzeybatısında ise sağanak yağışların etkisi ile buzlanma ve don olacağını söyleniyor.

Önemli bir değişikliğin beklenmediğini aktaran meteoroloji Marmara’da yer yer kuvvetli rüzgâr esmesi beklendiğini söyledi.  Hava şartlarının gidişatı ile iller arasında barajlarda kuraklık başlaması ile Büyükşehir Belediyeleri vatandaşlara seslenmeye devam ediyor. Su kullanımında tasarruflu olunması gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanları evlerde daha çok vakit geçirilmesi ile birlikte, su kullanım oranının artmasının olumsuz sonuçlar yansıttığını söyleyerek vatandaşlara her seferinde su uyarısı yapılmakta. Barajların su seviyesinin düşmesi ile birlikte yağmur ve kar bekleyen vatandaşlar için maalesef değişen bir hava durumu olmadığını meteoroloji duyurdu. 

Bazı illerin hava durumu ise;

  • Ankara: Parçalı bulutlu 13
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu 18
  • İzmir: Parçalı bulutlu 19
  • Adana: Parçalı bulutlu 22
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
  • Samsun: Parçalı bulutlu 18
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 17
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 2
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14


Son Güncelleme: 08.01.2021 14:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuYağmurMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı
8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Son dakika: Esenler otogarında akılalmaz olay! Genç kıza iğrenç tuzak!
Son dakika: Esenler otogarında akılalmaz olay! Genç kıza iğrenç tuzak!
İçişleri Bakanlığı, 1772 sözleşmeli personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları..
İçişleri Bakanlığı, 1772 sözleşmeli personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları..
Bursa'da aracına binen kişinin aracı kurşunlandı! Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı!
Bursa'da aracına binen kişinin aracı kurşunlandı! Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi kredi notu ile rekor kırdı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi kredi notu ile rekor kırdı!
Çakmak ile tüpü kontrol ederken evinden oldu! Yangını gözyaşlarıyla izledi
Çakmak ile tüpü kontrol ederken evinden oldu! Yangını gözyaşlarıyla izledi

Popüler Haberler

Eşe sevgiliye yollamalık doğum günü mesajları
Leyla Tanlar yeni sezonda hangi dizide rol alacak?
İhbar tazminatı ne zaman ödenir? İhbar tazminatı ne zaman hak edilir?
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT 2021 Ocak Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, ev taşıma görmek ne anlama gelir?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Bugün kimin maçı var? TV 8 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Vikings 7. Sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuaförüm Sensin Hayat ayrıldı mı? Hayat neden yok?
KOSGEB mülakatlarında sorulan sorular
Prison Break 6. sezon olacak mı?
2021 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 8 Ocak 2021
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2021 İSG devlet desteği şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.