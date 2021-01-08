Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Hangi illerde sağanak yağış gözükecek

Önemli bir değişikliğin beklenmediğini aktaran meteoroloji Marmara’da yer yer kuvvetli rüzgâr esmesi beklendiğini söyledi. Hava şartlarının gidişatı ile iller arasında barajlarda kuraklık başlaması ile Büyükşehir Belediyeleri vatandaşlara seslenmeye devam ediyor. Su kullanımında tasarruflu olunması gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanları evlerde daha çok vakit geçirilmesi ile birlikte, su kullanım oranının artmasının olumsuz sonuçlar yansıttığını söyleyerek vatandaşlara her seferinde su uyarısı yapılmakta. Barajların su seviyesinin düşmesi ile birlikte yağmur ve kar bekleyen vatandaşlar için maalesef değişen bir hava durumu olmadığını meteoroloji duyurdu.
Bazı illerin hava durumu ise;
- Ankara: Parçalı bulutlu 13
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu 18
- İzmir: Parçalı bulutlu 19
- Adana: Parçalı bulutlu 22
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
- Samsun: Parçalı bulutlu 18
- Trabzon: Parçalı bulutlu 17
- Erzurum: Parçalı bulutlu 2
- Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14
Son Güncelleme: 08.01.2021 14:34