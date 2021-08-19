Meteoroloji'den Marmara bölgesine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bölge tahmin ve erken uyarı merkezinin son hava durumu tahminlerinde tahminlerinde Marmara bölgesinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bazı yerlerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken yer yer de çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerin kuvvetli yağışlarda sonra meydana gelebilecek olan sel ve su baskınlarının yanı sıra vatandaşların yıldırım ile dolu yağışları, yağışlar sırasında da kuvvetli rüzgar ve fırtına olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.