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Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için sel ve şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için sel ve şiddetli yağış uyarısı geldi. Bölge halkı muhtemel afetlere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İşte ayrıntılar…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:45
Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi için sel ve şiddetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamada Karadeniz Bölgesi için yeniden sel ve şiddetli sağanak yağış uyarısı yer aldı. Açıklamaya göre ülkenin kuzeydoğusunda çok bulutlu bir hakim olacakken, Doğu Karadeniz, Tokat, Ordu, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Samsun’un doğu kısmı ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu yerlerin kalan yerlerinde az bulut ve açık bir hava hakim olacak.

Yağışların özellikle Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’de tavan yapacağı ifade edildi. Bu nedenle bölgede yaşayan yerli halkın gerekli önlemleri alması tavsiye edildi.

Marmara, Akdeniz, ve Ege kıyılarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık göreceği, diğer bölgelerin ise mevsim normallerinde bir hava göreceği kaydedildi.


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:45
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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz BölgesiMeteorolojiSel Ve şiddetli Yağış
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