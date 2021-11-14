Meteoroloji'den hava sıcaklıklarının artması öncesi yoğun sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde çıkması beklenirken bugün Marmara ile iç ve doğu bölgelerinde yer yer pus ve sis uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonunda mevsim normallerinin biraz daha üzerine çıkacağının tahmin edildiğinin belirtildiği raporda Pazartesi ve Salı günü yurdun kuzey kesimlerde sağanak yağışların beklenildiği aktarıldı.

Marmara bölgesi ile kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise gece saatlerinde sis ve pus olayının beklenmesinden dolayı vatandaşların daha dikkatli olmaları istenirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanması beklenilen buzlanma ve don olayına karşı da özellikle sürücülerin tedbirli olmalarının faydalı olacağı belirtildi.