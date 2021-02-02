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Meteoroloji'den Aydın ve İzmir için şiddetli yağış uyarısı!

İzmir'de devam eden şiddetli yağışlar sonrasında Meteoroloji'den İzmir ve Aydın için yeni uyarılar yapıldı. Uyarılarda yağışların devam edeceği belirtilirken yaşanabilecek olumsuzluklar için tedbir alınması gerektiği çağrısı yinelendi.

02 Şubat 2021 Salı 22:29
Meteoroloji'den Aydın ve İzmir için şiddetli yağış uyarısı!
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Ege bölgesinde bulunan Aydın ve İzmir’de yaşanan sağanak yağışlar ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Dün geceden itibaren etkisini gösteren yağışın şiddeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarında İzmir ve Aydın’da sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların aralıklarla sağanak yağışa döneceği ve vatandaşların şiddetli yağışlar için dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:29
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AydınIzmirMeteorolojiUyarıTedbirÇağrı
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