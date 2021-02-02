Meteoroloji'den Aydın ve İzmir için şiddetli yağış uyarısı!

Ege bölgesinde bulunan Aydın ve İzmir’de yaşanan sağanak yağışlar ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Dün geceden itibaren etkisini gösteren yağışın şiddeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarında İzmir ve Aydın’da sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışların aralıklarla sağanak yağışa döneceği ve vatandaşların şiddetli yağışlar için dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.