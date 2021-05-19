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Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahminini!

Meteoroloji tarafında Yapılan son dakika duyurusunda Yurt geneli için kritik bir uyarıda bulunuldu. Hazırlanan 5 günlük hava durumu tahminlerinde 21 Mayıs tarihine dikkat çekilirken yaşanabilinecek tüm olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:08
Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahminini!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Rize, Artvin ve Kars'ın yanı sıra Ardahan çevreleriyle Samsun ve çevresiyle birlikte Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağış meydana gelebileceği belirtildi.

Hava durumun tahminleri ile ilgili yapılan açıklamada 21 Mayıs tarihine dikkat çeken Meteoroloji, Trakya ile güneydoğu bölgesinde hava sıcaklıklarının 4 derece artacağı ve iç kesimlerde ise sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı belirtildi. Raporda ayrıca, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Rüzgarın genellikle batıda ve güneybatı yönlerinden hafif şiddetin yanı sıra arada orta kuvvette eseceğinin tahminin iletildiği raporda sabahın ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere kısa süreli fırtınaların olması beklendiği kaydedildi.

iŞTE ttÜRKİYE GENELİNDE 5 GÜNLüK HAVA DURUMU TAHMiNLERİ;

20 MAYIS PERŞEMBE

21 MAYIS SALI

22 MAYIS cCUMARTESİ

23 MAYIS PAZAR

24 MAYIS PAZARTESİ

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 23:08
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Meteoroloji5 Günlük Hava DurumuHafta SonuIstanbul Hava Durumu
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