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Meteoroloji'den 29 ile sarı 4 ile turuncu uyarı! Fırtına, şiddetli yağış ve kum fırtınası uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonrasında çok sayıda ile sarı uyarı verilirken bazı illere turuncu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde şiddetli yağış, fırtına ve kum fırtınası beklendiği belirtildi.

12 Ocak 2021 Salı 21:17
Meteoroloji'den 29 ile sarı 4 ile turuncu uyarı! Fırtına, şiddetli yağış ve kum fırtınası uyarısı yapıldı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 ile sarı 4 ile ise turuncu uyarı göndererek dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile uzun süreli yağış beklendiği açıklanırken Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yağış olacağı açıklandı.

Kırklareli, Edine, Tekirdağ ve Çanakkale için turuncu uyarı verilirken bu illerde yağmurla birlikte şiddetli fırtına beklendiği açıklandı.

Gece saatlerinden itibaren ülke genelinde yağışın hakim olacağı açıklandı. Rüzgarın öğle saatlerinde Akdeniz’in orta kesimlerinde şiddetleneceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz kıyılarının da şiddetli yağış ve fırtınadan etkileneceğini açıkladı.

Şiddetli sağanak yağışla birlikte fırtınanın, Ege bölgesi, Akdeniz Bölgesi batısı, İç Anadolu’nun doğu ve güneyi, Karadeniz’in doğu ve orta kesinlerinde etkili olacağı belirtilirken ilerleyen günler için 29 ile sarı 4 ile ise turuncu uyarı verildi.

İç Anadolu’ya kum fırtınası uyarısı yapıldı

Ulaşımda yaşanacak sorunlar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve buna benzer tüm sorunlar için uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle soba ve gaz zehirlenmeleri konusunda uyarılarını yenilerken fırtınalar nedeni ile Ankara’da kum fırtınası beklenildiğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 21:17
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