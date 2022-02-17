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Meteoroloji'den 15 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den elde edilen hava tahmin raporlarında 15 il için kar yağışı uyarısı yer aldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 23:31
Meteoroloji'den 15 il için kar uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerinde hafta sonuna doğru batı bölgelerinde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı aktarıldı. Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş beklenmediği hava tahminleri raporunda 15 il için kar yağışı uyarısı yer aldı.

ÇIĞ UYARISI!

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleriyle birlikte İç Anadolu'nun güney ve doğu bölgelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kar örtülü eğimli yerlerinde çığ riskinin olacağı belirtilirken meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

KAR GERİ GELİYOR!

Meteoroloji tahminlerinde hafta batı bölgelerde sağanak yağışların etkisini devam ettireceği iç kesimlerde ise kar yağışlarını etkili olacağı bildirildi. Cumartesi günü Karaman, Kayseri, Erzurum ve Sivas çevrelerinde kar yağışlarının başlaması beklenirken kar beklenen diğer iller ise şöyle aktarıldı:

Bayburt, Niğde, Karaman, Erzincan, Kastamonu, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Karabük, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkari.



Son Güncelleme: 17.02.2022 23:31
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