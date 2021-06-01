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Meteoroloji verilerinde sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den elde edilen hava durumu verilerinde bir çok il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Genellikle yurdu kuzey bölgelerinde görülecek yağışlı havalar sonrası vatandaşlar, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladılar. İşte, yurt genelinde 5 günlü hava durumu tahmini..

01 Haziran 2021 Salı 20:23
Meteoroloji verilerinde sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5günlük hava durumu tahmin raporunu yayımlarken bazı iller için sağanak yapış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda çok sayıda bölgede görülecek olan kuvvetli fırtınanın yanı sıra aralıksız yağacak yağmura karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinin yanı sıra iç kesimlerinde de 2 ila 4dereceazalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken diğer yerlerde hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklenilmediği belirtildi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde ise rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden eseceği, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kalan bölgeler ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzey doğusunda olan illerde kuvvetli eseceği belirtildi. Fırtınanın hızının saatte 40-70 km olacağının aktarıldığı hava durumu tahminlerinde Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusunda yer alan illerde kuvvetli fırtınanın saatte 60-80 km hızla görülmesinin beklenildiği aktarıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK İLLER!

Meteoroloji'den elde edilen verilerde yarından itibaren sağanak yağışların genellikle Doğu Karadeniz bölgesinde görüleceği gök gürültülü sağanak yağışların ise Trabzon'un batısında kalan ilçeler ile birlikte Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde  görülmesinin beklenildiği öğrenildi. 

YURT GENELİNDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA

3 HAZİRAN PERŞEMBE

4 HAZİRAN CUMA

5 HAZİRAN CUMARTESİ

6 HAZİRAN PAZAR


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:23
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MeteorolojiHava Durumu5günlük Hava DurumuSağanak YağışFırtına
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