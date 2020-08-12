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Meteoroloji uyarıyor! O bölgelerde şiddetli yağışlar olacak

Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde yoğun yağış için uyarıyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:01
Meteoroloji uyarıyor! O bölgelerde şiddetli yağışlar olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey bölgesinde şidddetli yağışlar bekleniyor.Yağışların Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin(51-57 mm) bölgelerinde çok şiddetli olması bekleniyor.


Yağışlar Rize’nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı (100mm üzeri)ilçelerinde çok kuvvetli olması beklenirken aynı durumda olan Artvin ilinin Arhavi,Hopa ve Kemalpaşa (100mm üzeri )ilçeleri içinde Meteoroloji Müdürlüğü uyarıyor.Hava sıcaklığının bu bölgelerde 2-4 derece düşeceği belirlenen tahminler arasında. 

Ordu,Tokat,Osmaniye,Hatay,Adana’nın iç kesimleri,Toroslar ve Kahramanmaraş’ın batısında ara ara sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili olacak.



Son Güncelleme: 12.08.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
EtkiliYağışMeteoroloji Uyarı
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