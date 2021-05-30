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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da 4 gün sürecek sağanak geliyor

Meteoroloji vatandaşları uyardı! İstanbul'da 4 gün sürecek sağanak geliyor. Yurdun büyük kısmında yağışlı hava hakim olacak. Haberimizde bölgelere göre hava sıcaklıklarına yer verilmiştir. İşte detaylar...

30 Mayıs 2021 Pazar 16:38
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da 4 gün sürecek sağanak geliyor
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Ülkemizde geçen hafta yer yer sağanak etkili olurken sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına düştü. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bu hafta da sağanak yağışla başlıyor. Ülkenin büyük bir kısmında sağanak yağış hakim olacak. Yağışlı havanın İstanbul’da 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Geçen hafta birçok şehirde hakim olan sağanak yağışların bu hafta da süreceği tahmin ediliyor. İstanbul ve çevresinde haftanın birçok günü yağış olacak, hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. Ülke genelinde etkisini gösterecek olan yağmurların yer yer etkisinin artacağı tahmin ediliyor.

Sağanak bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, bölge bölge çok bulutlu, sabah ve öğle vakitlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Trakya’nın batısı ve Doğu Toroslar’ın yerel, akşam ve gece vakitlerinde ise Marmara ve İç Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kısımları ve Batı Karadeniz’in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevresinin çok bulutlu olacağı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış da bekleniyor. Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde olacak. Doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkabilir.


Son Güncelleme: 30.05.2021 16:38
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Meteoroloji UyardıIstanbulda 4 Gün Sürecek SağanakHava Durumu
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