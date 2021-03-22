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Meteoroloji ile AKOM'dan İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul ve ilçelerinde saat 16.00'dan itibaren havanın kararmasıyla birlikte sağanak yağışlar da başladı. Bahçelievler ve Güngören ilçelerine kısa süreli bir dolu yağışı gerçekleşirken Meteoroloji ve AKOM'dan çevre iller için de son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:04
Meteoroloji ile AKOM'dan İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların hemen ardından İstanbul ve ilçelerinde gök gürültüsüyle birlikte sağanak yağış başladı. Marmara bölgesi de dahil olmak üzere Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde de fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji, özellikle Akdeniz'de hortum oluşabileceği bilgisini paylaştı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının çarşamba günü akşamı azalacağı ve İstanbul genelinde de karla karışık yağmur görüleceğini bildirildi. AKOM verilerinden elde edilen bilgilere göre Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen Sibirya soğuklarının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması beklenirken bugün 15 derece olan hava sıcaklığının çarşamba gününden itibaren kış değerlerine geleceği ve İstanbul ve ilçelerinde karla karışık yağmur yapışı meydana gelebileceği aktarıldı. Sibirya soğuklarının cuma gününe kadar devam edeceği hafta sonunda itibaren de hava sıcaklıkların tekrar normale geri döneceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bölümünde gelmesi öngörülen yağışların, çarşamba ve perşembe günü Trakya ve iç kesimlerde kar şeklinde olacağı belirtilirken kar yağışlarının doğuda da etkili olacağı ve yağışların hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerden giderek Türkiye'den çekileceği bildirildi. Hava sıcaklıklarında ise yarından itibaren özellikle kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasında 6-15 derece azalacağı belirtilirken soğuk kava ve kar yağışları nedeniyle vatandaşların oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



Son Güncelleme: 22.03.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiAkomIstanbulKar YağışıHava Durumu
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