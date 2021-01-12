Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Antalya ve çevre illerde yağışın etkili olacağı belirtildi. Yağış ve fırtınalara karşı vatandaşlar uyarılırken gerekli önlemlerin alınması gerektiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta içinden itibaren ülke genelinde yağışların etkili olacağı ve özellikle Orta Akdeniz bölgesinde yağışların fırtına ile birlikte geleceği belirtildi. Açıklamalarda Antalya, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda şiddetli yağış ve fırtına beklendiği açıklandı.

Fırtına uyarısı

Yapılan uyarılarda; ‘Son meteorolojik incelemelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ile Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde orta kuvvette (21-50 kg/m2), Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yer yer şiddetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden ulaşımda sorunlar, su baskını, sel, yıldırım, fırtına, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı yetkili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.’ açıklamaları yapıldı.

Açıklamalarda fırtına için özellikle yarı yapılırken; ‘13 Ocak 2021 Çarşamba gününden itibaren Antalya’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/sa) ve yer yer şiddetli fırtına (75-88 km/sa), iç ve yüksek kesimlerde (Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş) yer yer kısa süreli fırtına (89-102 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı yetkili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.’ açıklamaları yapıldı.