Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara için kar 4 il için ise çığ uyarısı yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar merak edilmeye devam ederken son açıklamalar ile şiddetli kar ve çığ uyarısı yapıldı. Doğu Akdeniz bölgesinde şiddetli sağanak yağış olacağı uyarısı yinelenirken Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş için kar uyarısı yapıldı.

Marmara bölgesinin güney kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiği açıklanırken karla karışık yağmurun Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’da etkili olacağı belirtildi.

Buzlanma ve don olayları karşın ek uyarılar yapılırken hayatı olumsuz etkileyebilecek ve kazalara neden olabilecek don olayları için vatandaşlar ve yetkililere tedbirli olun çağrısı yapıldı.

4 ile çığ uyarısı

Şiddetli kar beklenen bir diğer bölge olan Doğu Anadolu bölgesinde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda hava sıcaklığının ani düşüşe geçeceği ve karla karışık yağmurun bölge genelinde hakim olacağı belirtildi.

Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari bölgelerinde etkili olacağı açıklanırken böğe geneline buzlanma ve don olayları ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

Van gölünde havanın parçalı bulutlu olacağı belirtilirken rüzgar hızının 60 kilometrelere ulaşacağı açıklandı. Hava sıcaklıkları ise Muşta sıfırın altında 4, Bitlis’te 0, Van’da 2 ve Hakkari’de 1 derece olacağı açıklandı.

Hava sıcaklıklarının şiddetli bir şekilde düşeceği açıklanırken Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde rüzgarın 50 - 70 kilometrelere ulaşacağı, yüksek kesimlerde ise bu hızın 90 – 120 kilometrelerde olacağı belirtilirken ağaç sökülmeleri, çatı uçmaları ve özellikle soba zehirlenmeleri konularında dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

Muş’ta şiddetli kar

Muş’ta etkili olan şiddetli kar nedeniyle 15 köy, mahalle ve yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı açıklandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür konu ile ilgili ‘çalışmalar devam ediyor. Ulaşımı aksayan 15 bölgeye ulaşabilmek için ekiplerimizin çalışmaları sürüyor’ açıklamalarında bulundu.