Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı İçin Uyarıda Bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu bayram haftası hava tahminlerine göre ülke geneline bakıldığında sıcaklarda bir hayli artış olacağı söyleniyor. Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde rüzgar beklenmekte. Daha çok iç kesimlerde beklenen rüzgar, güney yönünden zaman zaman orta şiddette eseceği söylenmekte. Bayramın birinci günü yağış beklenmemekte. Fakat ikinci ve üçüncü günü sağanak yağış olacağı tahmin edilmekte.

Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteorolojiden Vatandaşlara Uyarı

Kurban Bayramı’nın birinci günü havanın parçalı ve az bulutlu olacağı söylenmekte. Bayramın ikinci günü bölge genelinde sağanak yağış beklenmekte. Yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölge genelinde bayramın üçüncü gününde de yağış olacağı tahmin ediliyor. Bayramın dördüncü günü ise yağışlı havanın yerini parçalı e az bulutlu bir havaya bırakacağı söylenmekte.

Meteorolji Genel Müdürlüğünden gelen açıklamalara göre ülke genelinde artan sıcaklıklar normalin üzerinde. 4 ilâ 6 °C üzerinde olan sıcaklıkların hafta ortasından itibaren normal seyrine döneceği tahmin edilmekte. Normallerin üzerinde olan sıcaklardan ötürü Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar yüzünden öğlen saatlerinde yaşlı vatandaşların, çocukların ve kronik hastalıklara sahip vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Bazı illerin hava durumu ve en yüksek sıcaklıkları şöyle: