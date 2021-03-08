Meteoroloji bugün için İstanbul’u uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son uyarıya göre İstanbul’da oldukça etkili bir yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul’un çevre illeri ise bu sağanak yağıştan etkilenecek. Bolu Dağı’nda ise kar yağışı oldu. Vatandaşların, çığ tehlikesi ile karşı karşıya kalma riski arttı. Yağışlı havanın etkisinde olacak şehirlerde ise hava sıcaklığı iki ile sekiz derece azalma görülecek.

Dün akşam başlayan şiddetli sağanak, D-100 karayolunun Bolu dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağmasına neden oldu. Abant kavşağındaki Bakakak ve Semele alanlarında etkili kar örtüsü nedeniyle alan beyaz örtü ile kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; ülke genelinde; Doğu Marmara, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Van'ın kuzey ve batısında, Muş, Bitlis, Şınak, Diyarbakır'da parçalı bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir Malatya, Van, Bitlis ve Muş gibi yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenmektedir.

Sabah ve akşam saatlerinde iç ve doğuda buzlanma ve bazı yerlerde sis beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesinin olduğu söylenmektedir.

Kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde hafif, ara zamanlarda ise kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağış uyarısı yapılmıştır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesine karşı uyarı yapılmıştır.