İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!

Meteoroloji bugün için İstanbul’u uyardı

Meteoroloji İstanbul için uyarı ikazı yaptı. İstanbul ve çevre illerde bugün ve yarın sağanak yağışı bekleniyor. İstanbul’un yanında yer alan Bolu Dağı’nda ise kar yağışı başladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 03:57
Meteoroloji bugün için İstanbul’u uyardı
Takip Et:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son uyarıya göre İstanbul’da oldukça etkili bir yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul’un çevre illeri ise bu sağanak yağıştan etkilenecek. Bolu Dağı’nda ise kar yağışı oldu. Vatandaşların, çığ tehlikesi ile karşı karşıya kalma riski arttı. Yağışlı havanın etkisinde olacak şehirlerde ise hava sıcaklığı iki ile sekiz derece azalma görülecek.

Dün akşam başlayan şiddetli sağanak, D-100 karayolunun Bolu dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağmasına neden oldu. Abant kavşağındaki Bakakak ve Semele alanlarında etkili kar örtüsü nedeniyle alan beyaz örtü ile kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; ülke genelinde; Doğu Marmara, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Van'ın kuzey ve batısında, Muş, Bitlis, Şınak, Diyarbakır'da parçalı bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir Malatya, Van, Bitlis ve Muş gibi yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenmektedir.

Sabah ve akşam saatlerinde iç ve doğuda buzlanma ve bazı yerlerde sis beklenmektedir.   Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesinin olduğu söylenmektedir.

Kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde hafif, ara zamanlarda ise kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağış uyarısı yapılmıştır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesine karşı uyarı yapılmıştır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHavaIstanbulYapışKar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi

Popüler Haberler

Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları
Bimin Schwartz yumurta pişirme makinesi satışa sunuldu
Bim Polosmart wireless akıllı lamba özellikleri nelerdir?
Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakteri dikkat çekti
6 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı
Maraşlı dizisinin Acar'ı kimdir?
Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? Dizi özeti
Teşkilat dizisinin oyuncuları bölüm başı ne kadar maaş alıyor?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2021 Agi hangi durumlarda verilmez?
‘Sevgili Geçmiş’ dizisi konusu ve oyuncuları
2020 Emekli maaşına en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?
2021 güncel bedava Netflix hesap listesi
TRT1 Şampiyon dizisi 1 Mart Pazar akşamı yeni bölüm yayınlanacak mı?
Türk Telekom 6 ilde geçerli internet kesintisi yapacağını duyurdu
Bim 13 Mart – 20 Mart 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Alevlerin Ardından'a katılan Toprak Can Adıgüzel Kimdir? Ali karakteri kimdir?
2021 Makedonya asgari ücret ne kadar?
TV8 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
8 Mart 2021 Pazartesi evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 8 Mart 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.