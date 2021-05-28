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Meteoroloji, 6 il için sağanak yağış ve hortum için uyarı yayınladı!

Hava sıcaklıklarını giderek artış gösterdiği şu günlerde meteoroloji 6 il için bir uyarın raporu hazırladı. Uyarıda bazı illerde görülecek olan sağanak yağış ve su baskınlarının yaşanabileceği belirtilirken, Bursa için de hortum alarmı verildi.

28 Mayıs 2021 Cuma 22:24
Meteoroloji, 6 il için sağanak yağış ve hortum için uyarı yayınladı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarında Kastamonu, Amasya, Çorum, Sinop ve Tokat'ta sağanak yağış görüleceği ve Samsun'un iç kesimlerinde de yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği bildirildi.

Sağanak yağışların neden olabileceği su bakınlarına karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken Bursa'da şiddetli rüzgarın hortuma neden olabileceği belirtildi.

Meteoroloji raporundai ani sel ve su baskınlarının yaşabilineceği aktarılan hava tahmini raporlarında ayrıca, bazı yerlerde dolu yağışlarıo ve yapışlar sırasında da kuvvetli rüzgarların görülebileceği aktarıldı. Bu aksam saat 23.59'a kadar gerçekleşcek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarda vatandaşların fırtına şeklinde rüzgara ve hortumun oluşturduğu olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN YURT GENELİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

29 MAYIS CUMARTESİ 

30 MAYIS PAZAR

31 MAYIS PAZARTESİ

1 HAZİRAN SALI

2 HAZİRAN ÇARŞAMBA


Son Güncelleme: 28.05.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
HortumSağanak Yağış5 Günlük Hava DurumuHava DurumuMeteoroloji
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