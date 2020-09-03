Meteoroji uyarı verdi! 18 il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre , cuma gününden itibaren tüm ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla Çarşamba günü 10 il merkezinde eylül aylarının en yüksek sıcaklık değerleri aşılarak bir rekora imza atıldı.

Bazı illerde kaydedilen verilerde Amasya'da Eylül 2003'te rekor 40,3 derece iken dün 41,7 derecelik sıcaklık ile yeni bir rekor kırıldı.Rekor illere Çankırı,Eskişehir,Kastamonu,Kayseri,Kırıkkale,Kırşehir,Nevşehir,Niğde ve Yozgat katıldı.

Yapılan hava tahminlerine göre Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 8 -12 derece üstünde olacağı söyleniyor.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde eylül ayı en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin de aşılması bekleniyor.

Mevsim sıcaklıklarının bu denli değişimi iklim değişikliğinin olduğu düşüncesini akıllara getirirken yeni bir tartışma yarattı. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır bu değişiklileri iklim değişikli olarak değerlendirmenin daha erken olduğunu söylerken sacede bu yıl için bu şekilde yorum yapmanın doğru olmadığını ekledi.

Çukurçayır tüm verilerin itinayla incelendiğini ve kayıt altına alındığını ifade ederek hava sıcaklıklarından tüm dünyanın etkilendiğini ve özellikle buzul kaplı toprakların 40 dereceleri gören sıcaklıklar yüzünden bozulduğunu eklerken son 5 yılın en sıcak eylül ayının yaşandığını söyledi.

18 İLE DİKKAT!

Özellikle 18 ile dikkat çeken ve Meteoloji tarafından turuncu alarm veriilerek uyarılan Perşembe –Cuma günleri başta olmak üzere tahmini olarak ege bölgesinden Kütahya, Afyonkarahisar iç Anadolu bölgesinden Eskişehir, Konya, Ankara ,Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir,Karadenizden Bolu, Çorum,Amasya,Çankırı,Kastamonu Akdenizden Karaman, Mersin, Isparta, Burdur, gibi illerde sıcak havaların çok etkili olacağı belirtildi.