İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Meteoroji uyarı verdi! 18 il için alarm verildi

Metroloji Genel Müdürlüğü birkaç gün için aşırı sıcak uyarısı yaparken 18 ilde ayın en yüksek sıcaklıklarının kaydedileceğini belirtti.

03 Eylül 2020 Perşembe 21:58
Meteoroji uyarı verdi! 18 il için alarm verildi
Takip Et:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre , cuma gününden itibaren tüm ülkeyi  etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla Çarşamba günü  10 il merkezinde eylül aylarının en yüksek sıcaklık değerleri aşılarak bir rekora imza atıldı.

Bazı illerde kaydedilen verilerde Amasya'da Eylül 2003'te rekor 40,3 derece iken dün 41,7 derecelik sıcaklık ile yeni bir rekor kırıldı.Rekor illere Çankırı,Eskişehir,Kastamonu,Kayseri,Kırıkkale,Kırşehir,Nevşehir,Niğde ve Yozgat  katıldı.

Yapılan hava tahminlerine göre Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 8 -12 derece üstünde olacağı söyleniyor.


İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki birçok ilde eylül ayı en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin de aşılması bekleniyor.

Mevsim sıcaklıklarının bu denli değişimi iklim değişikliğinin olduğu düşüncesini akıllara getirirken yeni bir tartışma yarattı. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır bu değişiklileri iklim değişikli olarak değerlendirmenin daha erken olduğunu söylerken sacede bu yıl için bu şekilde yorum yapmanın doğru olmadığını ekledi.

Çukurçayır tüm verilerin itinayla incelendiğini ve kayıt altına alındığını ifade ederek hava sıcaklıklarından tüm dünyanın etkilendiğini ve özellikle buzul kaplı toprakların 40 dereceleri gören sıcaklıklar yüzünden bozulduğunu eklerken son 5 yılın en sıcak eylül ayının yaşandığını söyledi.

18 İLE DİKKAT!

Özellikle 18 ile dikkat çeken ve Meteoloji tarafından turuncu alarm  veriilerek uyarılan Perşembe –Cuma günleri başta olmak üzere  tahmini olarak ege bölgesinden Kütahya, Afyonkarahisar iç Anadolu bölgesinden Eskişehir, Konya, Ankara  ,Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir,Karadenizden  Bolu, Çorum,Amasya,Çankırı,Kastamonu Akdenizden Karaman, Mersin,  Isparta, Burdur,  gibi illerde sıcak havaların çok etkili olacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 03.09.2020 21:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeteolojojiUyarıEylülAşırı Sıcak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli'de şüpheli ölüm! Hakim evinde ölü bulundu
Tunceli'de şüpheli ölüm! Hakim evinde ölü bulundu
Tunceli'de hakimin ölümü şüphe uyandırdı! Cinayet mi ? İntihar mı?
Tunceli'de hakimin ölümü şüphe uyandırdı! Cinayet mi ? İntihar mı?
Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir hakim intihar etti!
Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir hakim intihar etti!
Balıkesir'de bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı! 14 yaralı
Balıkesir'de bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı! 14 yaralı
Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray'a forvet çelmesi
Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray'a forvet çelmesi
Kovid 19 test sayısı 7,5 milyona yaklaştı! Bakan Koca güncel vaka durumunu ve 5 ilin pnömoni oranlarını duyurdu
Kovid 19 test sayısı 7,5 milyona yaklaştı! Bakan Koca güncel vaka durumunu ve 5 ilin pnömoni oranlarını duyurdu

Popüler Haberler

Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2020 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
ÖSYM 2020 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Uzak Ara Eğlence programının erken final yapma sebebi ne?
2020 Rusya asgari ücret ne kadar?
Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Mevlid Kandili 2019 ne zaman? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri
5G ne zaman gelecek? 5G Türkiye'de ne zaman kullanılacak?
Mucize Doktor yeni bölüm var mı? 23 Nisan Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
NBA 2019 Finali Hangi Takımlar Arasında Oynanacak? Final Maçı Ne Zaman?
1 Ocak 2020 tarihinde hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 1 Ocak'ta hava durumu nasıl olacak?
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2020 torun bakım maaşı ne kadar?
Güncel gümüş fiyatları 3 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Whatsapp benzeri programlar 2020
TELE1 kanalı neden kapatıldı? Tele1 TV kaç gün kapalı kalacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.