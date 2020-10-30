Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. Tedavi gördüğü hastaneden vefat sonrası yazılı bir açıklama yapıldı.

Bir süredir hastanede Akciğer kanseri tedavisi gören ve 73 yaşında olan Mesut Yılmaz verdiği hayat mücadelesini kaybettiğini haberleri hastane tarafından yazılı bir açıklama ile doğrulandı.

Eşi Bena Yılmaz güçlükle ayakta dururken çocuklarımı bekliyorum diyebildi.

Mesut Yılmaz hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığında ilk önce akciğer ameliyatı daha sonra beyin ameliyatı olmuşu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yapmış oldu açıklamasında Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberinden büyük bir üzüntü duyduklarını kendisine Allah’tan rahmet dilerken tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Koca'dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise durumunu ve tedavisini yakından takip ettiklerini söylerken ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

