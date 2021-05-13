Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

İsrail’in Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılara Müslüman devletler dışındaki diğer devletler tepki göstermezken bazı devletler de İsrail’in yanında olduğunu belirtti. Bu kapsamda saldırıların hedefi olan Mescid-i Aksa büyük zarar gördü.

Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı?

Mescid-i Aksa, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mesciddir. Kudüs’ün doğusunda bulunan Tapınaklar tepesi olarak bilinen alanda bulunmaktadır. Mescid-i Aksa’nın yapıldığı tarih tam olarak bilinmemekle birlikte Davud peygamber döneminde yapımına başlanmış ve Süleyman peygamber tarafından inşasının devam ettirildiği biliniyor.

Mescid-i Aksa’nın tarihi

‘Aksa’ kelime anlamı olarak uzak manasına gelmektedir. Mescid-i Aksa ise ‘Uzak mescid’ anlamına gelir. Bu adı Mekke’ye uzak olması sebebiyle almıştır. Mescid-i Aksa’nın ilk adı ise Beyt-i Makdis’tir.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Kral Davut’un oğlu Süleyman’ın hüküm sürdüğü sırada M.Ö 957’de tamamlanmıştır. II.Nabukadnezar ise bu yapıyı M.Ö 586’da yıktırmış, Yahudileri esir alarak Babil’e götürmüştür. 638’de Halife Ömer Kudüs’ü ele geçirdikten sonra yıkılan yapının yerine mescid yaptırmış, Emevi halifesi I. Velid de yapıyı onararak yeniletmiştir.

Mescid-i Aksa ismi, Abdülmelik bin Mervan tarafından Abbasilere karşı politik amaçlarla verilmiştir.