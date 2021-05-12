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Mescid-i Aksa için İstanbullular gece yarısı sokağa döküldü! Protesto ettiler

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri ve İstanbul vatandaşları İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin yurttaşlarına saldırıları sonucunda dün gece İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde kalabalıklar oluştu. Binlerce insan konsolosluğun önünde toplanırken protesto edildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:14
Mescid-i Aksa için İstanbullular gece yarısı sokağa döküldü! Protesto ettiler
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Gündemde yer alan Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırı sonuçları ülke gündemimizi derinden etkilerken Müslüman alemi olarak bu saldırıya tahammül edilemedi. Dün gece İstanbullu vatandaşlar SİVİL Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

 Binlerce kişi Beşiktaş’ta bulunan İsrail Başkonsolosluğun önünde toplanırken Türkiye ve Filistin bayrakları yer aldı. Bayraklar ve pankartlar havada uçuşurken insanlar bağırarak ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya olan saldırı için İsrail hükümetine tepkisini gösterdi.


Polis ekipleri protesto esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken İsrail Konsolosluğunun binasına Türk bayrağı ve Filistin bayrağı yansıtıldı.

Fatih Vatan Caddesi'nde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar katliam için arabaları ile konvoy yaptı. Araçlarda Filistin bayrakları ve Türk bayrakları hakim olurken İsrail’e olan öfkelerini sloganları  ile çıkarttı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulProtestoMescid-i Aksa
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