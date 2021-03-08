İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Mervenur Polat'tan tüm Türkiye'yi üzen haber! Ölü olarak bulundu

Yaklaşık 4 ay önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mervenur Polat'ın ölü olarak bulunduğu açıklandı. Müge Anlı'nın da aradığı Mervenur Polat'ın ölümünde sorumlu tutulan şüpheli Cüneyt Akyol ise polis tarafından gözaltına alındı.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:46
Mervenur Polat'tan tüm Türkiye'yi üzen haber! Ölü olarak bulundu
Takip Et:

İkamet ettiği Antalya'da 19 Ekim'de şüpheli bir şekilde kaybolan Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat (20) ölü olarak bulundu. Olay; ATV ekranlarında yayımlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında aydınlatıldı.

4 ay önce kaybolan kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran ailenin ifadeleri üzerine genç kadını arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında ise Mervenur Polat'ın ölü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Genç kadının ölümüyle ilgili sorumlu tutulan Cüneyt Akyol'un Mervenur Polat'ın cansız bedenini paket yaptıktan sonra bir kurye yardımıyla babasının evine gönderdiği ortaya çıkarken genç kadının cesedinin bulunduğu apartmanda cesedin görüntüsü dehşete düşürdü.

Tanınmaz bir şekilde bulunan Mervenur Polat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken Cüneyt Ayıl'ın öne sürdüğü iddialar doğrultusunda Mervenur Polat'ın madde kullanımından ölmüş olabileceği şüpheleri değerlendiriliyor.

Kayıp şüpheli olarak olayın gündeminde bulunan Cüneyt Akyol polis tarafından tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin polise verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandıkları gecenin sabahında Mervenur Polat'ın hayatını kaybetmiş olarak gördüğünü ve daha sonra paniğe kapıldığı için cesedi sararak kurye yardımıyla cesedi babasının evine taşıdığını söylediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 14:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mervenur PolatMüge AnlıCinayetKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü İletişim Başkanlığı klibi ve şarkısı
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan

Popüler Haberler

Gelir vergisi neden ve ne zaman ödenir? 2021
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? MEB sınıfta kalma olacak mı, hangi sınıflarda kalma olacak?
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları
Teknik servis bayiliği veren firmalar ve şartları
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız dizisinden ilk kareler geldi!
Emekli kaplıca tedavi ödemelerini SGK karlılıyor mu? 2021
TV8 Survivor 2021 ne zaman final yapacak?
Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşecek?
Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
TRT spor yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
Elimi Bırakma final bölümü ne zaman yayınlanacak?
POMEM 27. dönem sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak? POMEM 2021 sınav tarihleri belli oldu mu?
Arıza dizisinde Bergüzar karakteri kimdir? Gerçek amacı nedir?
2019-2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü ( VGM ) Yüksek öğrenim burs başvuruları
Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul ettim, nasıl iptal ederim?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Teve2 Evim Şahane başvuru formu 2021 doldur! Selim Yuhay Evim Şahane program başvurusu
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.