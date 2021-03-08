Mervenur Polat'tan tüm Türkiye'yi üzen haber! Ölü olarak bulundu

İkamet ettiği Antalya'da 19 Ekim'de şüpheli bir şekilde kaybolan Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat (20) ölü olarak bulundu. Olay; ATV ekranlarında yayımlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında aydınlatıldı.

4 ay önce kaybolan kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran ailenin ifadeleri üzerine genç kadını arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında ise Mervenur Polat'ın ölü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Genç kadının ölümüyle ilgili sorumlu tutulan Cüneyt Akyol'un Mervenur Polat'ın cansız bedenini paket yaptıktan sonra bir kurye yardımıyla babasının evine gönderdiği ortaya çıkarken genç kadının cesedinin bulunduğu apartmanda cesedin görüntüsü dehşete düşürdü.

Tanınmaz bir şekilde bulunan Mervenur Polat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken Cüneyt Ayıl'ın öne sürdüğü iddialar doğrultusunda Mervenur Polat'ın madde kullanımından ölmüş olabileceği şüpheleri değerlendiriliyor.

Kayıp şüpheli olarak olayın gündeminde bulunan Cüneyt Akyol polis tarafından tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin polise verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandıkları gecenin sabahında Mervenur Polat'ın hayatını kaybetmiş olarak gördüğünü ve daha sonra paniğe kapıldığı için cesedi sararak kurye yardımıyla cesedi babasının evine taşıdığını söylediği öğrenildi.