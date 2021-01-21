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Mersin'in Tarsus ilçesinde tır özel araca çarptı: Kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Mersin’de tır ve otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:53
Mersin'in Tarsus ilçesinde tır özel araca çarptı: Kazada 5 kişi hayatını kaybetti
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Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarsus Pozantı otoyolunda ilerleyen Şakir Sarı’nın kullandığı tır kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yer alan Emine Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Gazi Rüzgar ve Meryem Rüzgar hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Kerim Rüzgar ile tır sürücüsü Şakir Sarı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi’nde sevk etti. Polis ekipleri kaza sonrası kapanan yolu kapatarak başka bir kaza olmaması için denetim sağladı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 21.01.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
MersinKaza
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