Mersin'in Tarsus ilçesinde tır özel araca çarptı: Kazada 5 kişi hayatını kaybetti

’in Tarsus ilçesinde Tarsus Pozantı otoyolunda ilerleyen Şakir Sarı’nın kullandığı tır kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yer alan Emine Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Gazi Rüzgar ve Meryem Rüzgar hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Kerim Rüzgar ile tır sürücüsü Şakir Sarı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi’nde sevk etti. Polis ekipleri kaza sonrası kapanan yolu kapatarak başka bir kaza olmaması için denetim sağladı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.