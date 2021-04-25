Mersin’de yangın!

’inilçesinde bugün gerçekleşensonucu birçok yer hasar gördü. Bir ev içerisinde başlayan yangın büyüyerek etrafta bulunan samanlık ve ahıra sıçradı. Yangın sırasında evden kaçmayı başaran aile, aynı zamanda yangın ahıra yayılmadan önce ahır içerisinde bulunan 15 büyükbaş hayvanı da kurtarmayı başardı.nde gerçekleşen yangının bir evin mutfağında bulunan sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. Git gide büyüyen yangın bölgeye sevk edilen birçok itfaiye ekibinin 4 saatlik çalışması ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybına rastlanmadı.