Mersin’de yangın!

25 Nisan 2021 Pazar 17:22
Mersin
’in Mut
ilçesinde bugün gerçekleşen yangın
sonucu birçok yer hasar gördü. Bir ev içerisinde başlayan yangın büyüyerek etrafta bulunan samanlık ve ahıra sıçradı. Yangın sırasında evden kaçmayı başaran aile, aynı zamanda yangın ahıra yayılmadan önce ahır içerisinde bulunan 15 büyükbaş hayvanı da kurtarmayı başardı. Hacınuhlu Mahallesi
nde gerçekleşen yangının bir evin mutfağında bulunan sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. Git gide büyüyen yangın bölgeye sevk edilen birçok itfaiye ekibinin 4 saatlik çalışması ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybına rastlanmadı.
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:22
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