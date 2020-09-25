Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 9 şahıs tutuklandı

Mersin’de alınan ihbarlar ve soruşturmalar sonucunda Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 9 şahıs gözaltına alındı.

Mersin’inilçesinde Eylül ayı başından beri devam eden uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Pek çok ev, iş yeri, araç ve depoya baskın düzenleyen narkotik ekipleri 118 gram esrar, 576 adet kaçak tutun, 2 gram kokain, 2.400 kaçak puro, 41 şişe kaçak içki, 3.600 adet kaçak elektronik sigara, 14 binden fazla sigara kağıdı(makaron), 1.300 paket kaçak sigara, 6 binden fazla sigara filtresi ve 2 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgularının devam ettiği sorgu sonrasında tutuklanmak üzere cezaevine gönderilecekleri bildirildi.