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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 9 şahıs tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde Eylül ayı başından beri devam eden narkotik ve kaçakçılık operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan açıklama ile yüklü miktarda kaçak içki, sigara, esrar ve uyuşturucu malzeme ele geçirilirken 9 kişi göz altına alındı.

25 Eylül 2020 Cuma 22:48
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 9 şahıs tutuklandı
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Mersin’de alınan ihbarlar ve soruşturmalar sonucunda Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 9 şahıs gözaltına alındı.


Mersin’in Silifke ilçesinde Eylül ayı başından beri devam eden uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Pek çok ev, iş yeri, araç ve depoya baskın düzenleyen narkotik ekipleri 118 gram esrar, 576 adet kaçak tutun, 2 gram kokain, 2.400 kaçak puro, 41 şişe kaçak içki, 3.600 adet kaçak elektronik sigara, 14 binden fazla sigara kağıdı(makaron), 1.300 paket kaçak sigara, 6 binden fazla sigara filtresi ve 2 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgularının devam ettiği sorgu sonrasında tutuklanmak üzere cezaevine gönderilecekleri bildirildi.

 



Son Güncelleme: 25.09.2020 22:48
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MersinSilifkeUyuşturucu Operasyonu9 Tutuklu
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