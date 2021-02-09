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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'in Silifke ilçesinde ekipler istihbaratları değerlendirerek bir adrese baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

09 Şubat 2021 Salı 21:03
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda Silifke ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgularının halen devam ettiği belirtildi.

Açıklamalar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarının merkezi Silifke ilçesi oldu. Silifke ilçesine bağlı Atatürk Bulvarında bir adrese yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken adreste bulunan A.B ve V.A. gözaltına alındı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 21:03
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MersinSilifkeUyuşturucu Operasyonu2 Gözaltı
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