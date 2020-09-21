Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan amonyak gazı 19 işçiyi zehirledi

Serbest Bölge’de bulunan tekstil fabrikasında nedeni henüz bilinemeyen bir sebeptengazı sızdı. 19 işçi sızan gaz sonucu zehirlenirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri işçilere ilk müdahalede bulunduktan sonra hastane kaldırdı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise sızmanın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.