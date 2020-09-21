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Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan amonyak gazı 19 işçiyi zehirledi

Mersin’de bir tekstil fabrikasında skandal olay yaşandı. Serbest Bölge’deki fabrikadan çıkan amonyak gazı 19 işçiyi zehirledi. Zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:26
Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan amonyak gazı 19 işçiyi zehirledi
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Mersin Serbest Bölge’de bulunan tekstil fabrikasında nedeni henüz bilinemeyen bir sebepten amonyak gazı sızdı. 19 işçi sızan gaz sonucu zehirlenirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri işçilere ilk müdahalede bulunduktan sonra hastane kaldırdı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise sızmanın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 16:26
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Anahtar Kelimeler:
MersinAmonyak
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