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Mersin'de tarım işçilerinin bulunduğu minibüs devrildi

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Erdemli ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 34 kişi yaralandı.

11 Ekim 2020 Pazar 19:03
Mersin'de tarım işçilerinin bulunduğu minibüs devrildi
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Erdemli Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi’nde meydana gelen kazada elma toplamaktan dönen tarım işçilerini taşıyan minbüs devrildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşen kazada ilk edinilen bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybederken 34 kişi yaralandı.

Olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi gelirken, sağlık çalışanları yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda yol trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü.



Son Güncelleme: 11.10.2020 19:03
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KazaMersin
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