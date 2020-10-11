Mersin'de tarım işçilerinin bulunduğu minibüs devrildi

Erdemli Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi’nde meydana gelen kaza
da elma toplamaktan dönen tarım işçilerini taşıyan minbüs devrildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşen kazada ilk edinilen bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybederken 34 kişi yaralandı.
Olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi gelirken, sağlık çalışanları yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda yol trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Son Güncelleme: 11.10.2020 19:03
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