Mersin'de ölü kediler bulunuyor. Her sokakta ölü kedi dehşeti !

Mersin’in Yenişehir ilçesinde sokak kedilerini besleyen vatandaşlar yaklaşık 15 tane kedinin cansız bedenini buldu. Kimliği belirsiz biri ya da birileri tarafından onlarca kedinin zehirlenerek öldürüldüğü söylendi. Hayvan severler kedilerin öldürülmesine büyük tepki gösterdi.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi’nde yılbaşı gecesinden bu yana yaklaşık 15 kedinin aniden ortadan kaybolduğu öğrenildi. Bunun üzerine kedileri aramaya başlayan mahalle sakinlerinden Zeliha Güler kedilerin cansız bedenlerinin etrafa atıldığını öğrendi. Bu bilginin üzerine Zeliha Güler hayvanların zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdü. Hayvan sever kadın büyük üzüntü yaşadı.

Mahallelerinde yıllardır besledikleri kedilerin zehirlenmesine isyan eden Güler yaptığı açıklamada, 9 senedir aşçılık yaptığını ve kendi imkanları dahilinde kedileri beslediğini söyledi. Yılbaşından sonra işe geldiğinde ise beslediği kedileri göremediğini bunun üzerine çevrede aramalar yapıp haber saldığını ve sonuç olarak da cansız bedenlerini bulduğunu söyledi. Kedilerden birinin dün cansız bedenini gördüğünü ve bakamadığını da iletti. Bu durumun yaklaşık 15 tane kedi de aynı olduğunu söyleyen Güler şunları da ekledi,

“Çok üzüldüm. 15'e yakın kedimiz kayboldu. Bunu kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Hangi vicdan buna el verir. Hala yavrularımızın ölüsünü buluyoruz"

Kedilerin yanı sıra zehirli yiyeceklerden yiyen kuşların da öldüğünü belirten Güler, bunları yapanlar yüzünden sokaklarda hayvan kalmadığını söyleyerek isyan etti.