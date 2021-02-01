Mersin'de korkutan patlama

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde patlama meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin taş binasında patlamanın meydana gelmesiyle itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.

Şiddetli patlamanın neden meydana geldiği soruları vatandaşlar tarafından merak edilemeye başladın. Mersin'de yaşanan patlamanın bilinmeyen detayları...

Mersin'de 17.10 saatlerinde meydana gelen olayda Mersin Büyükşehir Belediyesi taş binasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Daha sonra patlama ile birlikte binanın alt katında yangın çıkmaya başladı.

Belediye ekipleri yangına, yangın tüpüyle müdahale ederken aynı zamanda olay yerine iftaiye polis ve sağlık ekipleri de geldi.

Şimdilik yangının çıkış nedeni bilinmezken, yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor.