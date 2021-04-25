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Mersin'de bir evde çıkan yangın sonucunda samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi!

Mersin'de bir evde başlayan yangın samanlık ve ahıra sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yapılan incelemeler sonucunda ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

25 Nisan 2021 Pazar 21:33
Mersin'de bir evde çıkan yangın sonucunda samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi!
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Mersin’de bir evde çıkan yangın kısa sürede samanlık ve ahıra sıçradı. Evde ki yangın söndürülürken samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Hacınuhlu mahallesinde Zekeriya Keskin’in evinde başladı. Sobadan çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüyen yangın evin samanlık ve ahırına sıçradı. Ahırda bulunan 15 hayvanını dışarı çıkarmayı başaran Keskin ailesi hemen ihbarda bulunarak bekleyişe geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 4 saatte söndürürken yapılan incelemelerde ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği açıklandı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:33
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MersinYangınEvSamanlıkAhırKullanılamaz Hale Geldi
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