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Mersin'de bir AVM'nin yakınında gerçekleşen patlama korkuttu

Mersin’de büyük bir patlama meydana geldi. Sosyal medyada gündem olan patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

11 Ekim 2020 Pazar 18:54
Mersin'de bir AVM'nin yakınında gerçekleşen patlama korkuttu
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Sosyal medyada gündeme getirilen Mersin’de yaşanan patlamanın nedeni merak ediliyordu. Mersin’de bir alışveriş merkezinin yakınında meydana gelen patlama sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın nedeni ne?


Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Forum AVM’nin yakınında gerçekleşen ve nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Patlamanın boş bir arazide gerçekleşmesi bir felaketin önüne geçerken, olay sonrası 1 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Olay yerinde edinilen bilgiye göre patlamanın olduğu bölgeye zaman ayarlı bir ses bombasının yerleştirildiği ve patlamayla oluşan basıncın sonucunda taş parçalarının savrulduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 18:54
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Anahtar Kelimeler:
MersinPatlama
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