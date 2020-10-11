Mersin'de bir AVM'nin yakınında gerçekleşen patlama korkuttu

Sosyal medyada gündeme getirilen Mersin’de yaşanan patlamanın nedeni merak ediliyordu. Mersin’de bir alışveriş merkezinin yakınında meydana gelen patlama sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Patlamanın nedeni ne?
Olay yerinde edinilen bilgiye göre patlamanın olduğu bölgeye zaman ayarlı bir ses bombasının yerleştirildiği ve patlamayla oluşan basıncın sonucunda taş parçalarının savrulduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Son Güncelleme: 11.10.2020 18:54