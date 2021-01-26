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Mersin'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Mersin’de deprem meydana geldi. Kandilli depremin merkez üssünün Toroslar ilçesi olduğunu açıkladı.

26 Ocak 2021 Salı 21:12
Mersin'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi
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Mersin’de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli depremin merkez üssü olarak Toroslar ilçesinin Yeniköy Mahallesini gösterdi. Yapılan açıklamada depremin saat 15:48’te meydana geldiği ve yerin 5.9 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe yol açtı.



Son Güncelleme: 26.01.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
MersinDeprem
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