Mersin'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

’de 3.4 şiddetindemeydana geldi. Kandilli depremin merkez üssü olarak Toroslar ilçesinin Yeniköy Mahallesini gösterdi. Yapılan açıklamada depremin saat 15:48’te meydana geldiği ve yerin 5.9 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe yol açtı.