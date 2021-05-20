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Mersin’de 260 kök kenevir yakalandı

Ülkemizde son dönemlerde uyuşturucuya karşı mücadele konusunda önemli adımlar atılıyor. Son olarak Mersin’de toplamda 260 kök kenevir etkisiz hale getirildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:09
Mersin’de 260 kök kenevir yakalandı
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Ülkemizde uyuşturucu konusu son dönemlerde gündeme daha sık gelmeye başladı. Çünkü uyuşturucu konusunda ülkemizde gençlerin büyük bir bataklığa düştüğü bilinmektedir. İstanbul, dünyada en çok uyuşturucu kullanan ikinci şehir olurken, Adana üçüncü şehir oldu. Bundan dolayı uyuşturucu konusunda önemli adımlar atılıyor. Son olarak Mersin’de toplamda 260 kök kenevir etkisiz hale getirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uzun süreli araştırmalar neticesinde 4 farklı adrese ayrı ayrı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 260 kök kenevir elde edildi. Bu kenevir bitkileri kısa sürede etkisiz hale getirildi. Konuyla alakalı 4 kişi göz altına alındı. Haklarında işlem başlatılan bu 4 şahsın gerekli sorgulamaları yapıldıktan sonra herhangi bir bulguya ulaşılamadığı için tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldılar.


Son Güncelleme: 20.05.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
MersinKenevir
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