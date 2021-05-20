Mersin’de 260 kök kenevir yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uzun süreli araştırmalar neticesinde 4 farklı adrese ayrı ayrı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 260 kök kenevir elde edildi. Bu kenevir bitkileri kısa sürede etkisiz hale getirildi. Konuyla alakalı 4 kişi göz altına alındı. Haklarında işlem başlatılan bu 4 şahsın gerekli sorgulamaları yapıldıktan sonra herhangi bir bulguya ulaşılamadığı için tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldılar.
Son Güncelleme: 20.05.2021 12:09