İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Mersin’de 13 kişilik bıçaklı saldırı!

Mersin’de gerçekleşen 13 kişilik bıçaklı saldırı sırasında 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. 13 zanlıdan 8’i tutuklandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:05
Mersin’de 13 kişilik bıçaklı saldırı!
Takip Et:

Mersin’in Silifke ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kavga gittikçe büyüyerek bir kişinin ölümüne yol açtı. Daha önceden tartıştığı 13 kişinin saldırısına uğrayan genç, birçok yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgayı gören aile üyeleri dehşete düştü. Kavgayı engellemek adına kavganın ortasına atlayan aile üyeleri arasında yaralananlar oldu. Bıçaklı kavga sırasında orada bulunan 13 zanlıdan 8’i tutuklandı. Kavga sırasında birçok yerinden bıçaklanan kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Son Güncelleme: 19.05.2021 16:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinSilifke13 Kişilik Bıçaklı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Popüler Haberler

Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Kuru Otlar Üstüne oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? Kuru Otlar Üstüne film konusu ve oyuncuları
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Seksenler dizisinde Gamze karakterine Ecmel İs hayat veriyor
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Ptt kargo cumartesi teslimat yapıyor mu? 2021 PTT kargo cumartesi çalışma saatleri
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz'ın hayatı!
Arweave (AR) coin nedir? AR Token açıklaması
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Yemin 338.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
En güzel kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli kadayıflı muhallebi tarifi için malzeme ve tarif
NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2021 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.