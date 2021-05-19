Mersin’de 13 kişilik bıçaklı saldırı!

’inilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kavga gittikçe büyüyerek bir kişinin ölümüne yol açtı. Daha önceden tartıştığı 13 kişinin saldırısına uğrayan genç, birçok yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgayı gören aile üyeleri dehşete düştü. Kavgayı engellemek adına kavganın ortasına atlayan aile üyeleri arasında yaralananlar oldu. Bıçaklı kavga sırasında orada bulunan 13 zanlıdan 8’i tutuklandı. Kavga sırasında birçok yerinden bıçaklanan kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.