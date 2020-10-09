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Mersin'de 1 milyon 800 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi

Mersin’de bir arabanın içerisinde 1 milyon 800 bin sahte dolar bulundu. Mersin’de piyasaya sürülecek olan sahte paralar ekiplerce ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2020 Cuma 18:17
Mersin'de 1 milyon 800 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi
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Mersin Valiliği konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüphelinin Hatay’dan yola çıkarak Mersin’e geldiği bildirildi. Söz konusu 4 kişi 1 milyon 800 bin Amerikan dolarını piyasaya sürmeden gözaltına alındı.

Ekipler Hatay’dan yola çıkan 4 kişiyi takip etti ve araçtaki kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından suçüstü yaparak 4 kişi gözaltına altı. Yapılan operasyonun ardından 1 milyon 800 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayda göz altına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 09.10.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
MersinKaçakçılık
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