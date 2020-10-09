Mersin'de 1 milyon 800 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi

Valiliği konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığıve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüphelinin Hatay’dan yola çıkarak Mersin’e geldiği bildirildi. Söz konusu 4 kişi 1 milyon 800 bin Amerikan dolarını piyasaya sürmeden gözaltına alındı.

Ekipler Hatay’dan yola çıkan 4 kişiyi takip etti ve araçtaki kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından suçüstü yaparak 4 kişi gözaltına altı. Yapılan operasyonun ardından 1 milyon 800 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayda göz altına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.