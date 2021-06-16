Mersin Limanı'nda Türkiye'de yapılmış en büyük kokain operasyonu : 1 ton kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ,sosyal medya hesabından Mersin Limanı’nda Gümrük muhafaza ekipleri tarafından 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bu operasyonun Türkiye’de yapılmış en büyük kokain operasyonu olduğuna dikkatleri çekti.Operasyona ilişkin detaylar şu şekildedir;

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü vve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, kokainin muz kolileri içerisinde gizlendiğini açıkladı. Ekvador’dan Mersin Limanı’na 1 tonluk kokainin ulaştığı aktarıldı. Operasyona ilişkin açıklama Bakan Mehmet Muş'tan geldi. Başarılı operasyon için Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti.