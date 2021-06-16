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Mersin Limanı'nda Türkiye'de yapılmış en büyük kokain operasyonu : 1 ton kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda Ekvador'dan gelen gemilerin içerisinde bulunan muz kolilerinin içerisinde 1 ton kokain ele geçirildi. Türkiye'de yapılmış en büyük kokain operasyonu olarak ifade edildi. Kokain operasyonunun detayları nelerdir? Bu haberimizde Mersin Limanı'nda tarihin en büyük kokain operasyonuna ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Mersin'de yapılan kokain operasyonu detayları...

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:44
Mersin Limanı'nda Türkiye'de yapılmış en büyük kokain operasyonu : 1 ton kokain ele geçirildi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ,sosyal medya hesabından Mersin Limanı’nda Gümrük muhafaza ekipleri tarafından 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bu operasyonun Türkiye’de yapılmış en büyük kokain operasyonu olduğuna dikkatleri çekti.Operasyona ilişkin detaylar şu şekildedir;

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü vve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, kokainin muz kolileri içerisinde gizlendiğini açıkladı. Ekvador’dan Mersin Limanı’na 1 tonluk kokainin ulaştığı aktarıldı. Operasyona ilişkin açıklama Bakan Mehmet Muş'tan geldi. Başarılı operasyon için Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti.


Son Güncelleme: 16.06.2021 13:44
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