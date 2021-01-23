Mersin Erdemli Sanayi Sitesinde patlama: 4 yaralı

Mersin Erdemli’de bulunan Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Çıkan yangın bir tamirhanede bakıma gelen araçta çıkarken patlama sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Sanayi Sitesinde bir araçta patlama meydana geldi. Oto tamircide bulunan bir araçta saat 15.30 sularında patlama yaşandı. Patlama sonucunda 3 kişi oto tamirhane çalışanı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaşanan patlama sonrasında yapılan ihbarlarda olay yerine ambulans gönderilirken yaralı vatandaşlar ilk müdahale sonrasında Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama sonrasında çıkan yangın için Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarına başlarken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattıkları açıklandı.