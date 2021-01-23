Mersin Erdemli Sanayi Sitesinde patlama: 4 yaralı

Mersin Erdemli’de bulunan Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Çıkan yangın bir tamirhanede bakıma gelen araçta çıkarken patlama sonucunda 4 kişi yaralandı.
Yaşanan patlama sonrasında yapılan ihbarlarda olay yerine ambulans gönderilirken yaralı vatandaşlar ilk müdahale sonrasında Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama sonrasında çıkan yangın için Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarına başlarken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattıkları açıklandı.
Son Güncelleme: 23.01.2021 01:58