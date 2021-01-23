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Mersin Erdemli Sanayi Sitesinde patlama: 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ki Sanayi Sitesinde bir araç patladı. Patlama sonucunda 3'ü işçi olmak üzere 4 kişi yaralanırken patlama sonrasında çıkan yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 01:58
Mersin Erdemli Sanayi Sitesinde patlama: 4 yaralı
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Mersin Erdemli’de bulunan Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Çıkan yangın bir tamirhanede bakıma gelen araçta çıkarken patlama sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Sanayi Sitesinde bir araçta patlama meydana geldi. Oto tamircide bulunan bir araçta saat 15.30 sularında patlama yaşandı. Patlama sonucunda 3 kişi oto tamirhane çalışanı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaşanan patlama sonrasında yapılan ihbarlarda olay yerine ambulans gönderilirken yaralı vatandaşlar ilk müdahale sonrasında Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama sonrasında çıkan yangın için Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarına başlarken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattıkları açıklandı.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 01:58
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Anahtar Kelimeler:
MersinErdemliSanayi SitesiAraçPatlama4 Yaralı
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